Verso Inter-Spezia, Conte spera più in Vidal che Brozovic. Sanchez, addio 2020

L’Inter si prepara ad accogliere lo Spezia per l’ultima gara casalinga del 2020, prima della trasferta di mercoledì a Verona contro l’Hellas per l’ultimo impegno dell’anno. Qualche problema di formazione per Antonio Conte, soprattutto in mediana. Il tecnico nerazzurro deve fare i conti con le condizioni di Marcelo Brozovic, uscito nella sfida contro il Napoli per una contusione al retropiede sinistro.

Il centrocampista croato sarà valutato tra oggi e domani, con la speranza si possa quantomeno accomodare in panchina.

Conte inoltre spera di poter recuperare Arturo Vidal, out dalla sfida con il Bologna del 5 dicembre scorso per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Difficile invece si possa rivedere prima del 2021 Alexis Sanchez, uscito per un infortunio muscolare nella gara contro di domenica scorsa contro il Cagliari.

(Ansa)