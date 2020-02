Antonio Conte non terrà la conferenza stampa della vigilia per Juve-Inter. Sempre per la questione del Coronavirus. Che però non ha fermato gli allenamenti. Anzi. “Ieri l’allenatore nerazzurro ha spremuto la squadra, alzando molto i ritmi della seduta. Allenamento intenso. E anche chi aveva giocato giovedì col Ludogorets ha svolto una seduta più dura del solito“, scrive La Gazzetta dello Sport.

(Fonte: GdS)