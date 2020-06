Conte stavolta non si trattiene: “Chi attacca l’Inter ha interesse a…”

Una marea di critiche, addirittura un quotidiano che ha “punito” l’Inter con ben cinque 4,5 nelle pagelle, malgrado la vittoria. Una cosa che non si era mai vista prima nella storia della Serie A. Antonio Conte non ci sta a fare da parafulmine e stavolta replica per le rime a chi sembra voler vedere solo le cose negative di casa Inter.

“Nell’Inter segnano tutti? Non solo questo, sono tantissime le cose positive. Bisogna sempre considerare chi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno e chi vuole vederlo mezzo vuoto. In questo periodo, tutti quanti hanno interesse a guardare il bicchiere sempre mezzo vuoto e a creare problemi all’Inter. Di sicuro noi dobbiamo continuare a lavorare, proseguire sulla nostra strada sapendo che gli altri hanno grande rispetto nei nostri confronti”, ha sentenziato uno stizzito Conte nell’intervista alla vigilia di Inter-Brescia.