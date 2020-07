VIDEO / Conte: “Tutti hanno interesse a creare problemi all’Inter. Con il Brescia…”

Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro il Brescia: “Abbiamo avuto pochissimo tempo per preparare la partita con il Brescia, però sappiamo qualè l’obiettivo: giocare, fare una buona partita e cercare di ottenere il massimo. Sappiamo che è un mini torneo, abbiamo bisogno di ottenere la vittoria.

Subire il pareggio con il Sassuolo al 90′ poteva essere una mazzata: abbiamo giocato contro una squadra in ottima salute come il Parma e sono soddisfatto della prestazione, soprattutto del secondo tempo e della reazione avuta dai ragazzi. Abbiamo preso un gol evitabilissimo, ma allo stesso tempo siamo stati bravi a mantenerci in piedi e a vincere contro una squadra con buoni valori.

Ci sono state cose positive, poi c’è chi guarda il bicchiere mezzo pieno e chi mezzo vuoto: in questo periodo penso che tutti quanti abbiano interesse a vedere quello mezzo vuoto e a creare problemi all’Inter. Noi dobbiamo proseguire per la nostra strada, lavorare e migliorare, sapendo che gli altri hanno grande rispetto nei nostri confronti.

Mi aspetto un Brescia che venga a San Siro per fare risultato, anche perchè è inevitabile che abbia bisogno di punti. Bisognerà fare attenzione, noi siamo assetati di punti e vogliamo vincere. Diventa fondamentale prendere delle decisioni e a volte rinunciare a giocatori: non avrebbe senso rischiarli per poi perderli per il resto dela stagione, sarebbe un errore imperdonabile. Ho grande fiducia in tutta la rosa, in tutti i calciatori a disposizione, stiamo sopperendo a questa emergenza a centrocampo. C’è un 11 iniziale, ma durante la partita ci saranno dei cambi, soprattutto in alcuni ruoli, e giocando ogni tre giorni c’è bisogno di dare alternanza“.