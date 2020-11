Conte resta all’Inter il terzo anno? Ha un solo nome in testa: “Non ne vuole prescindere”

Antonio Conte non vuole prescindere da N’Golo Kanté. Il concetto espresso da Tuttosport è chiarissimo: il tecnico non ha dimenticato il nome del francese per rinforzare la sua Inter. Ecco dunque che il centrocampista del Chelsea torna ad essere accostato al club nerazzurro, che con la cessione di Eriksen potrebbe mettere un primo tassello per arrivare a lui.

“L’Inter, in tal senso, guarda al Real Madrid, al Manchester United e pure al Paris Saint-Germain che potrebbe pure giocarsi la carta Paredes. Con l’Arsenal invece si potrebbe parlare di uno scambio che abbia come contropartita Xhaka, che però – in prospettiva – escluderebbe piani su Kanté. Da cui Conte vuole ripartire, nel caso in cui venisse onorato pure il suo ultimo anno di contratto in nerazzurro“, si legge sul quotidiano.