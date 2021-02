Inter, Conte tradito e ferito. Il retroscena: “Il giorno dopo il tecnico è sembrato…”

Ecco le sensazioni dell'allenatore il giorno dopo rispetto ai fatti spiacevoli dell'Allianz Stadium

"Conte si è sentito tradito". Non usa giri di parole La Gazzetta dello Sport per descrivere le sensazioni dell'allenatore nerazzurro, insultato e deriso all'Allianz Stadium durante e dopo la gara tra Juventus e Inter. La Rosea racconta così le sensazioni di Antonio: "O meglio ancora, ferito dal fatto di non essere stato “riconosciuto” da uomini con cui ha condiviso momenti felici, molti dei quali vincenti. Non può essere messa in discussione la sua importanza nei primi anni di questo ciclo, per la gioia anche di chi due sere fa lo ha insultato a più riprese. Il giorno dopo di Antonio è stato un mix, tra il dispiacere per l’accaduto, e l’orgoglio per aver costretto la Juve all’angolo in campo".