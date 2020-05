Inter, Conte pensa alla fase 2: il recupero delle certezze di gioco. E si affida al trio magico

L’ultima parte di stagione, prima del lockdown, non è stata di certo esaltante per l’Inter. La squadra di Conte non ha reso come nella prima parte della stagione. Un po’ per una condizione non ottimale che non faceva andare i giocatori al massimo, ma anche per la mancanza delle fonti di gioco. Gli infortuni di Sensi e Barella hanno tolto a Conte l’ispirazione. La migliore Inter stagionale si è vista con Brozovic in regia, supportato dai due italiani.

“Sensi svolgeva il compito di regista aggiunto, rendeva duplice e meno prevedibile la fonte dell’azione e, posizionandosi in verticale rispetto al croato, forniva una soluzione immediata per collegare il centrocampo alle punte. Quella posizione ibrida, ora da centrocampista puro, ora fra le linee, è stata il “segreto” dell’inizio della stagione, ancora prima che si affinasse l’intesa fra Lautaro e Lukaku. In Barella invece il tecnico aveva trovato un incursore atipico ma efficace, capace di sdoppiarsi come da sue esigenze fra fase distruttiva e sortite nell’area avversaria, o ai limiti della stessa”, analizza La Gazzetta dello Sport.

“Ora, quando gli allenamenti passeranno da individuali a collettivi, si ripartirà da quel trio. Queste prime settimane di lavoro su resistenza e velocità dovrebbero aver risposto alla prima esigenza, recuperare una forma fisica che permetta alla squadra di andare a un ritmo che la renda pericolosa. Poi si passerà a una nuova fase, il recupero delle certezze di gioco. E il fatto che finalmente tutti siano tornati a disposizione non può che essere una buona notizia, visto che permetterà di riannodare il filo interrotto dall’infortunio dell’ex Sassuolo. Conte non ha intenzione di cambiare assetti e spartiti, riprendere le formule di agosto-settembre è un’ottima base in un contesto tutto nuovo, in cui bisognerà partire a mille e poi aggiungere, semmai, strada facendo”, aggiunge il quotidiano.