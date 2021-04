Conte: “Iniziamo a vedere il traguardo, ma va tagliato. Si cerca sempre il pelo nell’uovo”

Il tecnico nerazzurro ha parlato di traguardo più vicino, ma ancora non tagliato. E ha poi sottolineato come le statistiche importanti dell'Inter vengano poco valorizzate.

Antonio Conte ha analizzato la vittoria contro il Cagliari ai microfoni di Inter TV: "Step verso quel qualcosa di straordinario? Le partite iniziano ad essere di meno. Ogni vittoria che effettui inizia a valere il doppio dei punti. Non era semplice alla ripresa, dopo la sosta in otto giorni avevamo tre partite. Nove punti sono qualcosa di importante. Abbiamo messo un buon tassello, però sappiamo anche che l'opera deve essere completata. Il traguardo iniziamo a vederlo, ma deve essere tagliato. Questa squadra ha la giusta attenzione, compattezza, voglia, cattiveria. Abbiamo giocato contro un Cagliari che è è venuto a difendersi. Lo sapevo e per questo siamo partiti con un centrocampo molto tecnico, anche un attaccante che ama giocare di più tra le linee. E per far riposare Lauti e Hakimi. C'è consapevolezza da parte di questi ragazzi. Il loro portiere è stato il migliore in campo. Potevamo fare gol prima, ma Vicario è stato molto bravo. Abbiamo mantenuto la lucidità. Se ti butti allo sbaraglio in avanti, prendi gol in contropiede e perdi la partita poi c'è il dramma".

"C'è condivisione in tutto e per tutto. Abbiamo condiviso momenti meno felici compattandoci. Non dimentichiamo che abbiamo attraversato momenti poco felici, dai quali solo grandi uomini potevano uscirne. Condividere queste emozioni tutti insieme è nello. Potessi giocare giocherei per dare una mano ai ragazzi. Non lo faccio perché li affosserei. E' giusto trasferire le emozioni ai ragazzi. A volte li bacio in fronte come un fratello maggiore. Non voglio dire come papà, perché mi butto a terra come età. Giusto loro sentano l'affetto come lo sento io. Contropiede? Penso che questa squadra stia facendo a livello di statistiche cose veramente importanti e interessanti, che anche valorizzate nella giusta materia e più reclamizzate darebbero più lustro a quello che stanno facendo i ragazzi. A volte sembra che non basti mai niente e che si cerchi sempre il pelo nell'uovo. Godiamoci il momento e rimaniamo focalizzati. Abbiamo la possibilità di fare qualcosa di straordinario e bello quest'anno, dobbiamo farlo tutti insieme", ha concluso Conte a Inter TV.