Inter, Conte: “Incontro con Zhang? Fa piacere averlo qui. Lavorato per arrivare in fondo”

Ad un giorno dalla semifinale di Europa League contro lo Shakhtar si celebra la giornata dedicata ai media in casa Inter, come da tradizione UEFA. Antonio Conte, che parlerà in conferenza stampa, ha parlato anche ai microfoni di Skysport. Queste le sue dichiarazioni: «Partita difficile contro un ottimo avversario. Hanno ottimi giocatori e grande qualità, velocità È una semifinale non ce lo dimentichiamo, sono squadre forti e agguerrite. Penso che lo Shakhtar sia molto forte».

-Loro più abituati a giocare in questo periodo dell’anno, sono più pronti?

Non lo so. Noi stiamo arrivando alla fine di un periodo intenso per le partite fatte, per il caldo, allenamenti e partite. Siamo alla fase finale ma abbiamo lavorato tanto per arrivare in fondo a tutto, alle varie competizioni. Ci arriviamo col giusto entusiasmo sapendo che affronteremo un avversario molto forte.

-C’è una squadra che li ricorda tra quelle affrontate?

No. Altro modo di giocare. Altre caratteristiche dei giocatori: loro sono bravi tecnicamente e sono veloci lì davanti e anche in panchina sono bravi, nell’uno contro uno, bravi a saltare l’uomo in mezzo al campo. Patrick, Marcos Antonio, hanno grande qualità tecnica, sono brasiliani. Gli piace tanto giocare calcio, gli piace tenere palla, gli piace sicuramente poco rincorrere.

-Cosa questa squadra ti ha trasmesso nelle ultime partite che ti convince che domani uscirete dal campo senza rimpianti?

Il fatto di essere arrivati fin qui, aver finito il campionato ad 82 punti e in semifinale di Coppa italia. Sono tutte certezze che la squadra ha accumulato. Comunque abbiamo affrontato le gare e le stiamo onorando fino alla fine cercando di mettere il bastone tra le ruote a tutti quanti. Ci arriviamo con entusiasmo sapendo che è una gara difficile e conterà non commettere errori. Ci saranno duelli individuali e loro sono capaci di saltare l’uomo e sono molto tecnici.

-Incontro con Zhang, ti ha detto qualcosa di particolare?

Ci siamo incontrati e salutati e sicuramente a me e ai ragazzi fa piacere che lui sia qui, vicino alla squadra.

(Fonte: Skysport)