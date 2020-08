Vigilia di Europa League in casa nerazzurra. Domani sera l’Inter di Antonio Conte si giocherà la possibilità di tornare a disputare una finale europea 10 anni dopo aver giocato, e vinto, quella di Champions League. Il tecnico nerazzurro, come di consueto, risponderà alle domande dei cronisti presenti in sala stampa. FcInter1908.it vi riporterà la diretta testuale con le parole del tecnico nerazzurro.