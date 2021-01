Conte: “Conosco solo il verbo lavorare, complimenti ai ragazzi. Questa vittoria ci fa capire…”

Antonio Conte ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro la Juventus: “I complimenti vanno fatti ai ragazzi, interpreti in maniera eccezionale di una partita giocata molto bene. Quando giochi contro questa Juventus devi fare una partita alla perfezione. Sono contento per loro perché queste sono partite che devono lasciare qualcosa di positivo, non presunzione. Dobbiamo sapere che la squadra è ancora molto lunga, ma di strada ne abbiamo fatta in un anno e mezzo. I ragazzi meritano, li vedo allenarsi e si meritano queste soddisfazioni. Gol? Penso che come in altre circostanze ne potevamo fare altri. Creiamo tanto a volte ci manca l’istinto killer per fare gol, Oggi abbiamo fatto bene anche in fase difensiva. Samir ha fatto una parata a dimostrazione che la squadra era sul pezzo”.

TRE PUNTI IMPORTANTI – “Questa deve essere una partita che ci dobbiamo portare dietro. Eravamo difficili da fermare. avevamo diverse soluzioni. Piedi per terra? Ma noi non abbiamo tempo per fare voli pindarici. Dobbiamo assolutamente pensare a migliorare e a lavorare nella giusta maniera. Sappiamo che la strada intrapresa è quella giusta. Personalmente più che lavorare conosco solo questo verbo e sto cercando di trasferirlo ai giocatori che lo fanno in maniera automatica. E’ una vittoria da mettere nel cassetto perché l’anno scorso abbiamo messo due sconfitte nel cassetto. Ci fa capire che se vogliamo possiamo”.