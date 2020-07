Esonero Conte? Il pensiero di Zhang è chiaro. Due priorità, il vertice sul mercato…

Steven Zhang non intende esonerare Conte e cambiare progetto tecnico per l’ennesima volta: priorità alla conferma e alla stabilità. Lo scenario ricostruito da Calciomercato.com parla di un’Inter intenzionata a portare (nel migliore dei modi) a termine la stagione in essere per concentrarsi poi su un confronto tra le parti. Quando? Già al termine del campionato, i vertici dell’Inter si riuniranno con l’allenatore per valutare come proseguire sulla stessa strada senza crepe, fratture e problemi. Senza tensioni, per quanto possibile. Quello che emerge dall’Inter è la forte posizione da parte della proprietà e del presidente Steven Zhang che non intende esonerare Conte e cambiare progetto tecnico per l’ennesima volta: priorità alla conferma e alla stabilità.

Il confronto più importante sarà proprio quello sul mercato: dove spendere e quanto, per quale tipo di giocatori. Conte esige un profondo cambiamento della rosa, Zhang vuole trattenerlo alla guida e non valuta l’ipotesi esonero. Dunque, se l’Inter cambiasse allenatore sarebbe solo per volontà di Conte di fare un passo indietro e non tramite un esonero che oggi non è contemplato dai dirigenti. Lo scenario più drastico non è al momento un’ipotesi (rottura e addio), il vero punto di discussione sarà come rendere questa Inter vincente. La programmazione della prossima stagione sarà basilare, presto si scenderà nel dettaglio.

(Calciomercato.com)