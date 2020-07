Mercato, l’Inter cambia strategia. E c’è chi può pagare più di altri: in ballo oltre 100 mln

Antonio Conte vuole rivoluzionare la rosa dell’Inter: il tecnico chiede innesti di livello mondiale in tutti i reparti della squadra. Per accontentarlo, Beppe Marotta potrebbe decidere di cambiare strategia per quanto riguarda il mercato in uscita. Il nome di Lautaro Martinez resta sempre caldissimo, l’assalto del Barcellona è imminente ma Conte vorrebbe trattenere El Toro almeno per la prossima stagione, puntando sulla chance di giocare titolare inamovibile, cosa che in blaugrana non sarebbe garantita.

In questo caso, a pagare e finire sul mercato sarebbero altri componenti della rosa. Due su tutti: Marcelo Brozovic e Milan Skriniar. Giudicati, finora, sempre incedibili e pilastri del progetto futuro, i due potrebbero essere sacrificati sull’altare della rivoluzione.

Ma servono cifre importanti. Complessivamente, l’Inter valuta i due giocatori più di 100 milioni di euro. Praticamente l’incasso che garantirebbe Lautaro Martinez. Una cifra decisamente importante, con la quale accontentare la voglia di rivoluzione di Antonio Conte.