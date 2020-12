Mercato Inter, caccia all’esterno sinistro. SM: “Serve una cessione, Conte fa due nomi”

In attesa di capire chi possa essere il sostituto di Eriksen, ormai destinato all’addio, in casa Inter si riflette anche sulla corsia di sinistra del centrocampo. Se a destra, con Hakimi e Darmian, Conte ha trovato la quadra, non si può dire lo stesso a sinistra, con Perisic e Young protagonisti di alti e bassi. Proprio per questo motivo, è lecito attendersi rinforzi dal mercato.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Antonio Conte ha segnalato alla società due vecchi pallini come Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. “Il tecnico nerazzurro conosce bene entrambi e ne apprezza le qualità fisiche e tecniche. Insomma sarebbe felice di poter disporre di chiunque di loro due. Anche in questo caso, però, serve un’uscita”, spiega Sport Mediaset.

Chi potrebbe finanziare l’esterno? In primo nome in uscita è Nainggolan che potrebbe tornare al Cagliari. La trattativa fallì a ottobre ma ora i nerazzurri potrebbero fare anche un sconto, sebbene sia già stato chiarito pubblicamente che i giocatori in partenza non saranno regalati.