Coppa Italia, ecco le date ufficiali: le semifinali il 13 e 14 giugno, la finale il 17

Il calcio italiano riparte, e lo fa con la Coppa Italia: dopo l’ok del Governo al ritorno in campo dal 20 giugno per il campionato, la Lega di serie A, apprende l’ANSA, ha gia’ definito le date della Coppa Italia, come peraltro auspicato dal ministro dello sport, Vincenzo Spadafora: le due semifinali di ritorno si giocheranno il 13 e il 14 giugno, la finale il 17. Domani l’Assemblea di Lega decidera’ tutto il calendario.

Possibilità per l’Inter, dunque, di giocare tre partite in una settimana nel caso in cui la squadra di Antonio Conte passasse il turno contro il Napoli.