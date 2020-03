CorSera – Inter-Samp senza data. Coppa Italia? Nasce una nuova idea: ecco il piano B

Secondo il Corriere della Sera la Coppa Italia potrebbe diventare una sorta di final four da giocare in una città a fine stagione. Ecco l’ipotesi che racconta il quotidiano:

“La stagione resta un grande punto interrogativo. E quando verrà fuori il calendario resta senza data Inter-Sampdoria, che si giocherà «alla prima data utile», dice il comunicato di via Rosellini. Così come resta un grande punto interrogativo il destino della Coppa Italia. Sta nascendo l’idea di una final four a quattro da giocare in una città a fine stagione, tenendo conto dei risultati dell’andata. Ma è solo il piano B da mettere in pratica se Juventus e Inter arriveranno in fondo alle rispettive coppe europee”.