UFFICIALE – Il comunicato della Lega Serie A sul recupero di Inter-Sampdoria

Non solo Juve-Inter. E’ stata ridefinita la programmazione della sesta giornata di ritorno della Serie A 2019-2020. E nello stesso comunicato si parla della gara con la Sampdoria che era stata rinviata a data da destinarsi il 22 febbraio. Il Presidente della Lega Nazionale di Serie A, Dal Pino, dispone lo svolgimento dei seguenti recuperi:

Mercoledì 18 marzo 2020 ore 18.30 ATALANTA – SASSUOLO (SKY)

Mercoledì 18 marzo 2020 ore 18.30 HELLAS VERONA – CAGLIARI (DAZN)

(anziché mercoledì 11 marzo 2020 ore 15.00)

Mercoledì 18 marzo 2020 ore 18.30 TORINO – PARMA (SKY)

(anziché mercoledì 11 marzo 2020)

“La gara Inter-Sampdoria sarà riprogrammata nella prima data utile”, scrive la Lega Calcio nel suo comunicato.

La prima data utile, per la partita che sta complicando e non poco la vita ai vertici calcistici, è quella che si potrebbe creare in caso di eliminazione dell’Inter dall’Europa League. Altrimenti, sarà il caos essendo finite le date utili nella stagione dell’Inter.

(Fonte: Lega Serie A)