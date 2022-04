La Coppa Italia può valere un posto in Champions: ma solo per le big. I nuovi criteri

Dal 2024 la Coppa Italia potrebbe valere un posto in Champions, ma se a vincerla è una big che ha un alto ranking Uefa

Gianni Pampinella

Dal 2024 la Coppa Italia potrebbe valere un posto in Champions, ma se a vincerla è una big che ha un alto ranking Uefa. È quanto riporta Calcio e Finanza in seguito all'allargamento della Champions a 36 squadre rispetto alle attuali 32 squadre. I quattro posti in più disponibili dal 2024/25 saranno infatti assegnati secondo tre criteri: "Il primo posto aggiuntivo andrà al club terzo classificato nel campionato della federazione al quinto posto nel ranking per nazioni UEFA".

Getty Images

"Il secondo posto sarà assegnato alla vincitrice di un campionato nazionale, allargando da quattro a cinque il numero di club che si qualificano tramite il cosiddetto ‘Percorso Campioni. Il terzo e quarto posto saranno assegnati ai due club, non qualificatisi direttamente alla Champions League ma che abbiano ottenuto il pass per la fase preliminare o per le altre due competizione europee (Europa League o Europa Conference League), con coefficiente più alto nel ranking UEFA.

Il portale fa poi un esempio pratico prendendo in considerazione la Coppa Italia di quest'anno. "Se la Fiorentina vincesse il trofeo e il nuovo format Champions entrasse in vigore dalla prossima annata, sarebbe quasi impossibile per i viola entrare in Champions, considerando il ranking Uefa nullo nelle ultime cinque stagioni. Diverso sarebbe il caso, ad esempio, se il trofeo fosse vinto da una tra Juventus, Inter e Milan e una di queste finisse fuori dalle prime sei posizioni in Serie A".

(Calcio e Finanza)