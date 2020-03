Coppa Italia, spunta idea veramente clamorosa: non la finale ad agosto. Addirittura…

Il rinvio di Napoli-Inter e Juventus-Milan aumenta i problemi di calendario per la Lega di Serie A. Se già trovare una data utile per Inter-Sampdoria sembra impresa disperata, a meno di una precoce eliminazione dell’Inter dall’Europa League, è praticamente impossibile pensare di concludere la Coppa Italia in tempo utile per la fine della stagione.

“Forse ci potrebbe essere la data del 20 maggio, occupata dalla finale. Finale che a quel punto non si saprebbe dove collocare. E così fra i sussurri c’è pure quello che vorrebbe un suo spostamento in agosto, modello prima Supercoppa. Tra le idee, tutte da verificare, esiste anche l’ipotesi di un torneo estivo a quattro tra le semifinaliste Juve, Inter, Napoli e Milan. Ma per questo ci sarà tempo”, sottolinea la Gazzetta dello Sport.