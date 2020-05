Cordoba: “Triplete? La gioia di Moratti la cosa più bella. Eriksen straordinario. Su Lukaku…”

Intervistato dal Daily Mail, l’ex difensore dell’Inter Ivan Ramiro Cordoba è tornato a parlare dell’Inter di José Mourinho e del Triplete nerazzurro nella stagione 2009/2010. Il colombiano ha risposto alla domanda sul confronto tra quella squadra e il Manchester United di Alex Ferguson con il Triplete nel 1999: “È difficile fare un paragone tra quelle due squadre. Ferguson era diverso da Mourinho. Sicuramente siamo tutti felici di aver ottenuto questo traguardo fantastico. La cosa più bella è stata vedere la gioia del presidente Moratti dopo aver lottato così tanto per far crescere l’Inter e portarla a vincere tutto. Mourinho ha dato l’anima per noi e per la squadra. È un tipo d’allenatore che si arrabbia molto e quando accade prende a calci qualsiasi cosa gli capiti a tiro. Dopo una partita contro la Fiorentina entrò nello spogliatoio e prese a calci un contenitore di ghiaccio, cadde a terra ma si rialzò subito. Ancora oggi gli chiedo se gli faccia ancora male il sedere dopo quella caduta!“.

Cordoba ha commentato ai microfoni del tabloid britannico gli arrivi all’Inter dei calciatori dalla Premier League: “Eriksen e Young sono straordinari e porteranno forza e determinazione alla squadra. Sono contento che abbiano scelto l’Inter. Christian arriva da una grande squadra come il Tottenham, mentre Young era un simbolo del Manchester United. I nerazzurri hanno fatto due grandi acquisti. Lukaku? È fantastico. Il Manchester non ha capito il suo potenziale e la sua ultima stagione in Inghilterra è andata male. Secondo me sta dimostrando a tutti di essere un campione. Sono felice che sia arrivato a Milano, è determinato e la Premier League lo ha migliorato molto. Conte è stato fondamentale per le sue prestazioni“.