Il capo della Protezione civile parla delle regole di prudenza dettate dalla comunità scientifica.

“Più che la mascherina in futuro saremo sempre più costretti ad adottare comportamenti di distanziamento sociale. Io non porto la mascherina normalmente, non voglio dire che sia inutile. Cerco di rispettare le distanze e le regole di prudenza indicate”, le parole di Borrelli.