Cds – Coronavirus, l’Inter si cautela così. E c’è una constatazione importantissima

Le precauzioni

Tra i principali quelli di lavarsi e disinfettarsi sempre le mani (i dispenser alla Pinetina sono aumentati), di evitare i luoghi affollati. Di informarsi sulle zone da dove arrivano eventuali collaboratori domestici (baby sitter, autista, domestica ecc) e di stare il più possibile a casa evitando cene fuori o altre uscite. A margine una constatazione importante. Nessuno dei nerazzurri abita vicino ai Comuni o alle aree che sono state isolate. Un dato importante che, in caso contrario, avrebbe creato un problema grosso, quello di non poter contare su un proprio elemento, neppure per gli allenamenti, e poi dunque doverlo riportare in condizione. Per quel che riguarda la sede, sarà aperta, ma oggi chi non ha esigenze lavorative, è stato autorizzato via mail a non recarsi in viale della Liberazione. Fermo restando che eventuali residenti nelle zone a rischio non potranno andare a lavoro neppure nei prossimi giorni. La parola d’ordine è agire con la massima attenzione, rassicurare i propri dipendenti e aiutarli ove necessario”.