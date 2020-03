Sono giorni difficili per l’Italia e gli italiani alle prese con l’emergenza coronavirus. Sono tanti i messaggi arrivati per esortare le persone a rimanere a casa, anche Luciano Spalletti lo ha fatto attraverso un post su Instagram. “Restiamo a casa a vaccinarci con l’amore per il nostro paese. Facciamo vedere a questo CVirus che ha scelto l’avversario sbagliato per fare carriera“, è il messaggio dell’ex allenatore nerazzurro.

Il messaggio postato sui social dall’ex tecnico nerazzurro