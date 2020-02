Coronavirus, Milano nella paura: non solo Inter, sfilate a porte chiuse. E la gente fa scorte

Del resto i provvedimenti che riguardano Milano ci sono. Il governo ha sospeso la gara di questa sera tra Inter e Sampdoria, le università sono chiuse e ci sono i primi effetti anche sulla settimana della moda, che finora non aveva subito scossoni. Giorgio Armani ha deciso infatti di far sfilare oggi la sua collezione a porte chiuse, senza ospiti. La decisione “è stata presa per non esporre ad alcun rischio la salute dei propri ospiti”. Porte chiuse anche per la sfilata di Laura Biagiotti, in programma oggi al Piccolo Teatro Studio. La Moncler ha deciso di rinviare l’evento aperto al pubblico per Moncler Genius 2020, previsto per oggi. E Radio Deejay ha annullato la festa prevista per martedì all’Alcatraz.