Coronavirus, ONS: stop contagi, Umbria la prima. Lazio il 12. Ultime? Lombardia e Marche

Ecco le proiezioni dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Regioni sull’uscita dall’emergenza coronavirus. Secondo queste stime, l’Umbria sarà la prima regione ad avere zero contagi. La data ipotizzata è il 21 aprile. Le ultime, in ordine di tempo, dovrebbero essere Lombardia e Marche.

Le proiezioni dell’ONS si basano sui dati messi a disposizione quotidianamente dalla Protezione Civile dal 24 febbraio al 17 aprile.

I modelli statistici stimati per ogni Regione sono di tipo regressivo (di natura non lineare) e, quindi, non sono di tipo epidemiologico, pertanto non fondati sull’ammontare della popolazione esposta, di quella suscettibile e sul coefficiente di contagiosità R0, ma approssimano l’andamento dei nuovi casi osservati nel tempo. Le proiezioni tengono conto dei provvedimenti di lockdown introdotti dai DPCM. Pertanto, eventuali misure di allentamento del lockdown, con riaperture delle attività e della circolazione di persone che dovessero intervenire a partire da oggi, renderebbero le proiezioni non più verosimili.

(Fonte: Corriere della Sera)