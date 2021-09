Inter, per Correa solo una botta. Obiettivo: in campo con la Fiorentina. Vidal…

Tutti negativi i controlli a cui è stato sottoposto l'argentino. L'obiettivo è recuperarlo per la gara contro la Viola

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’argentino è in dubbio per la partita di martedì contro la Fiorentina. "Si cercherà di recuperarlo di gran fretta, ma tutto dipenderà dal modo in cui assorbirà tra oggi e domani la botta presa. Il rischio di frattura è stato subito escluso e Inzaghi riavrà il suo vecchio pupillo in tempi brevi. L’altro infortunato di giornata, Arturo Vidal, affaticato alla coscia destra, verrà invece rivalutato nei prossimi giorni".