Inzaghi: “Avevo chiesto ai ragazzi di mettere rabbia in corpo. Correa? Incrociamo le dita”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Bologna: "Era importantissimo tornare al risultato. Sapevamo l'importanza della gara. Purtroppo contro il Real era mancato il risultato. Avevo chiesto ai ragazzi di mettere quella rabbia in corpo perché il Bologna veniva da due gare consecutive dove non aveva subito gol. Facile no, però siamo entrati in campo con la concentrazione giusta. Ci godiamo per oggi questo successo dopo la beffa di mercoledì. tra qualche giorno ne abbiamo un'altra molto importante. Per Correa incrociamo le dita, sta facendo gli accertamenti in ospedale. Sembrerebbe una forte contusione, speriamo non sia nulla di grave. Vidal ha avuto ieri un piccolo risentimento, abbiamo deciso con i medici di non schierarlo oggi. Abbiamo approcciato la gara nel modo giusto, i ragazzi sono stati molto bravi".