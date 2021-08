Correa: “Ne ho fatti due, spero di segnarne altri. Sognavo questo esordio con l’Inter”

Il giocatore, protagonista della gara contro il Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN

Esordio con doppietta. El Tucu Correa ha subito mandato il suo messaggio all'Inter e agli interisti. Due gol nella sera dell'esordio con la maglia nerazzurra. «L'ho sognato ieri di entrare e fare gol per far vedere chi sono. Ne sono entrati due, una cosa bellissima. Bello il secondo, ma anche il primo di testa è bellissimo. Mi è entrato bene, quello che conta sono i tre punti», ha detto ai microfoni di Dazn.

«Da subito si è vista la squadra con un altro atteggiamento. La squadra non ha mai mollato e abbiamo segnato i gol, avevamo avuto qualche dubbio prima. Come mi sono integrato così presto? Ho grande emozione, sognavo di essere qua. Avevo tanta voglia di dimostrare. Dopo questi gol spero di segnarne altri. Cerco di dare il massimo di gara in gara: questi sono giocatori che valgono tanto e spero che riusciremo a fare il meglio come merita questo club», ha concluso.