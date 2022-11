Infortunio Correa, CorSport: “L’Inter sapeva dell’infiammazione tanto che…”

Joaquin Correa non giocherà i Mondiali per via di un infortunio muscolare. A commentare la notizia è il CorSport

Joaquin Correa non giocherà i Mondiali per via di un infortunio muscolare. A commentare la notizia è il CorSport:

"L’esclusione dal Mondiale è stata una vera e propria tegola per lui: non se l’aspettava, perché era convinto di riuscire a gestire l’infiammazione al tendine d’Achille comparsa già da alcune settimane. Il ct Scaloni, invece, non ha voluto correre rischi e ha chiamato al suo posto Thiago Almada. L’Inter era consapevole del problema. Che, per la verità, si era un pelo accentuato dopo la gara da titolare con il Bayern del 1° novembre. Non a caso, da quel momento, ha giocato solo 2 gare su 3 ed è rimasto in campo per soli 23’. Con la Seleccion è entrato nella ripresa dell’amichevole con gli Emirati Arabi, segnando pure un gol, ma il dolore è ricomparso. Secondo il club nerazzurro dovrebbe bastare un periodo di riposo per eliminare il problema. In ogni caso le sue condizioni andranno tenute sotto controllo", commenta il quotidiano.