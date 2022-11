Inter, svolta in attacco: “Per il futuro di Correa in primavera può cambiare ogni scenario”

La scorsa estate avrebbe respinto qualsiasi offerta, pur consapevole che, con ogni probabilità, non sarebbe stato il titolare di Inzaghi in attacco

La scorsa estate avrebbe respinto qualsiasi offerta, pur consapevole che, con ogni probabilità, non sarebbe stato il titolare di Inzaghi in attacco. In vista della prossima estate, però, gli scenari potrebbero radicalmente cambiare. Come riporta Alfredo Pedullà, è ancora tutto da scrivere il futuro di Joaquin Correa, che potrebbe anche lasciare l'Inter: