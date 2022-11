Correa, nessun nuovo esame: l’Inter lo attende per il ritiro di Malta. Inzaghi…

"Un terremoto di cui non c'erano avvisaglie, anche perché l'interista aveva pure segnato un gol nel 5-0 agli Emirati Arabi. Lionel Scaloni, ct dell'Albiceleste, ha depennato il suo nome dalla lista per un non meglio precisato problema al tendine d'Achille della gamba sinistra. Lo staff medico dell'Inter conosce bene quell'infortunio e l'ha gestito nelle ultime settimane. Correa infatti soffre di un risentimento al tendine rotuleo del ginocchio che ne ha limitato il minutaggio in campo dopo le gare saltate con Sassuolo e Barcellona. Non a caso, dopo i 76 minuti giocati col Bayern, il Tucu è entrato nell'ultimo quarto d'ora con la Juve, è rimasto in panchina col Bologna e ha giocato solo nel finale a Bergamo.