L’Inter ha già deciso il futuro dell’ex Lazio: non c’è spazio per lui nel progetto di Simone Inzaghi. E non da oggi. Già nella passata stagione, infatti, Marotta aveva optato per una formula che rendesse definitivo il trasferimento al Marsiglia di Correa nel caso in cui il club francese fosse riuscito a qualificarsi alla prossima Champions League. Si era fatta avanti l’ipotesi AEK Atene, si era vociferato di un interesse del River Plate, ma nulla é stato poi portato a termine. Potrebbe, così, farsi strada una nuova opzione.