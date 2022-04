Inter, Correa praticamente invendibile. E Lautaro? “Potrebbe partire ad una condizione”

Complice la squalifica di Lautaro Martinez, contro il Verona toccherà a Joaquin Correa, autore di due gol all'andata

Complice la squalifica di Lautaro Martinez, contro il Verona toccherà a Joaquin Correa, autore di due gol all'andata. L'argentino, pagato quasi 30 mln di euro, ha confermato in stagione pregi e difetti, con una condizione fisica che ha pesato però in negativo. "Inzaghi ha deciso di prenderlo, Marotta e Ausilio l'hanno accontentato, ma forse se ne sono già pentiti. Sotto contratto fino a giugno 2025 con un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione, Correa è praticamente incedibile. Non tanto per scelta dell'Inter, piuttosto perché è impossibile o quasi trovare un altro club disposto a comprarlo a queste condizioni", commenta calciomercato.com.