Inter, Correa: “Sto bene, siamo pronti per un grande finale di campionato”

Joaquin Correa, attaccante nerazzurro, ha ribadito tutta la voglia della squadra di Simone Inzaghi di ottenere tre punti fondamentali

"Dobbiamo fare una prestazione come quella contro il Verona, contro cui abbiamo giocato bene dopo un paio di mesi in cui non eravamo riusciti a esprimerci al meglio. Dobbiamo fornire una partita da grande squadra. Siamo pronti a fare un grande finale di campionato, provando sempre a vincere con le nostre armi. Quando giochi di più, acquisti fiducia, è uguale per tutti questo. Sono contento di ritrovare pian piano la forma. Sto bene, voglio aiutare la squadra e penso a quello".