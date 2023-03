Correa, le opzioni non mancano. Premier e Liga sul Tucu, ma non solo: suggestione in Italia

Si cerca, così, una destinazione per il Tucu, ma le opzioni soprattutto in Premier non sembrano mancare. Ma c'è anche il Siviglia

Andrea Della Sala

A fine stagione si concluderà l'avventura all'Inter di Correa. L'attaccante argentino, fortemente voluto da mister Inzaghi e acquistato per oltre 30 milioni dalla Lazio ha deluso. Si cerca, così, una destinazione per il Tucu, ma le opzioni soprattutto in Premier non sembrano mancare.

"Sulla sempre più probabile cessione di Correa vanno registrate le attenzioni soprattutto di club inglesi di fascia media, comunque sempre assai danarosi. E dopo queste due stagioni da dimenticare in nerazzurro, all’argentino non dispiacerebbe una sfida diversa oltre Manica. Ad esempio, il West Ham di David Moyes, che è passato dai sogni di gloria alla lotta per non retrocedere, il prossimo anno vuole ricostruire il proprio attacco in cui al momento abita senza successo pure Gianluca Scamacca", rivela La Gazzetta dello Sport.

"Nel campionato inglese anche l’Aston Villa ha manifestato interesse per un Tucu da ricostruire, nel fisico e nella testa. Joaquin cerca un ambiente stimolante, per questo ha apprezzato il fatto che sia tornato a pensare a lui pure il Siviglia, squadra per cui ha felicemente giocato dal 2016 al 2018. In questo scenario pure una suggestione. Si chiama Lazio, il club da cui l’Inter lo prese nel 2021 per 31 milioni: recuperare quella cifra è oggi impossibile", precisa il quotidiano.