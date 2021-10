Inter, nessun problema per Correa. Il Tucu annuncia: “Pronto per il Perù”

Correa, che non si era allenato per un problemino fisico, ha recuperato e ieri ha svolto la seduta con il gruppo. Ottime news per Inzaghi

Matteo Pifferi

Due giorni fa, Joaquin Correa non si era allenato con l'Argentina, svolgendo una seduta a parte. In patria erano circolate subito voci che parlano di un problema alla coscia sinistra, mentre in Italia si paventava un problema al ginocchio. A smentire categoricamente il tutto ci ha pensato lo stesso attaccante con un post e delle foto su Instagram che lo ritraggono in allenamento insieme alla squadra. "Pronti per domani", il commento del Tucu, in vista della sfida contro il Perù.