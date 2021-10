FCIN1908 / Correa, zero problemi al ginocchio: solo affaticamento, per ora niente esami

Il giocatore è affaticato ma per ora non sono stati fatti esami: sarà monitorato in vista della gara col Perù

Eva A. Provenzano

L'attaccante dell'Inter, Tucu Correa non si è allenato con la Nazionale argentina, ha svolto una seduta a parte. Nel suo Paese erano circolate voci su un problema alla coscia sinistra e in Italia erano rimbalzate voci su un infortunio al ginocchio.

Il calciatore, da quanto raccolto da FCINTER1908.IT, è semplicemente affaticato. Sarà monitorato in vista della gara contro il Perù dallo staff medico (in contatto con il club nerazzurro) che segue i ragazzi di Scaloni e si allenerà a parte. Al momento l'attaccante non è stato sottoposto ad esami che verranno eseguiti qualora persistesse il problema.

(Fonte: FCINTER1908.IT)