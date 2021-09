Inter, Corsport: “Correa, risposta insperata: ha ancora dolore, Atalanta a rischio”

Joaquin Correa ieri ha provato ad aumentare i carichi di lavoro e la risposta non è stata quella sperata: il dolore al bacino non è ancora sparito

L'ottimismo di ieri su Joaquin Correa sembra diminuire. Se qualche ora fa la sua presenza con l'Atalanta, almeno in panchina, non sembrava essere in dubbio, oggi la situazione è cambiata. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Joaquin Correa ieri ha provato ad aumentare i carichi di lavoro e la risposta non è stata quella sperata: il dolore al bacino, dopo la forte botta rimediata sabato contro il Bologna, non è ancora sparito e la sua presenza domani pomeriggio con l’Atalanta rimane in forte dubbio. Anche per la panchina.