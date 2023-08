Torino su Correa, il Tucu riflette. “Cairo lo ha chiesto a Marotta: la formula”

"Joaquín Correa ci sta pensando. Non ha detto sì al Torino che lo ha appena chiesto all’Inter in prestito con diritto, ma nemmeno ha risposto con un no. Riflette. Si è preso qualche giorno di tempo, non ha fretta di scegliere. Valuta. Soppesa le offerte già ricevute, immagina l’emersione di nuovi sbocchi potenziali con lo svilupparsi della settimana, e quindi delle trattative. Aspetta di capire fino in fondo quale possa risultare la soluzione migliore, intanto non esclude nulla". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'ipotesi Torino per Correa, sempre più ai margini del progetto dell'Inter con Sanchez destinato a prendere il suo posto in caso di partenza del Tucu.