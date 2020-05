Il Corriere dello Sport e la novità su Lautaro che non farà piacere al Barcellona

Lautaro Martinez. Sempre Lautaro Martinez e solo Lautaro Martinez. Il Barcellona non pensa ad altro e studia la formula per convincere l’Inter. Con contropartite o trovando i soldi per pagare la clausola rescissoria. Una clausola che, secondo il Corriere dello Sport, dura ancora meno dei 15 giorni annunciati da tutti i media.

“Sotto traccia si lavora per far incastrare la trattativa, con tempi che ruotano anche attorno a quel 7 luglio in cui scade la clausola del Toro. Ma fino ad allora, e saremo nel pieno della stagione perché l’Inter andrà avanti almeno fino ad agosto inoltrato con l’Europa League, serve il vero Lautaro. Quello che con Lukaku costruisce ambizioni a uso e consumo di un’Inter in lotta per lo scudetto“, evidenzia il quotidiano romano.