CorSera – La prossima cessione dell’Inter sarà Lautaro Martinez. E il prossimo acquisto…

A poco sono servite le parole di Ausilio sulla possibilità che Lautaro Martinez resti all’Inter. In realtà ha detto che l’unico modo per vederlo partire è che qualcuno paghi la clausola rescissoria sul suo contratto di 111 mln. Ha anche aggiunto però: “Non abbiamo parlato con il giocatore o con il suo agente perché non vogliamo cederlo“. Sarà, ma il Corriere della Sera è convinto: “La prossima cessione sarà quella di Lautaro al Barcellona”. E lo stesso quotidiano ha un’altra convinzione: “Il primo acquisto sarà Cavani del PSG”.

Anche su quello Ausilio ha detto il contrario: «E’ un parametro zero e spesso con quella formula abbiamo portato campioni all’Inter. Ma in questo momento stiamo valutando la permanenza di Sanchez, quindi penseremmo in caso ad un quarto attaccante».

(Fonte: Corriere.it)