CorSera – Inter, con la Fiorentina altro regolamento di conti. Il test di oggi…

"Come il Monza, anche la Fiorentina conquistò i tre punti a San Siro. La rivincita per l’Inter è già arrivata nella finale di Coppa Italia, alzata dai nerazzurri con un po’ di fiatone, ma quello di oggi resta un test fondamentale, per capire se le tante cose buone viste nell’Inter delle prime due partite sono confermate, sia in attacco che in fase difensiva. E di conseguenza per arrivare pronti al derby del 16 settembre. Possibilmente a punteggio pieno come il Milan", chiude il quotidiano.