Non soltanto l'apprensione per le sue condizioni fisiche, considerando l'indurimento al polpaccio che l'ha costretto a uscire nella ripresa di Roma-Inter. Per Francesco Acerbi c'è un altro fascicolo aperto, legato proprio alla sfida con i giallorossi. Si tratta del gesto del dito medio riservato dal difensore ai tifosi avversari, che gli avevano augurato la morte durante la partita a più riprese.