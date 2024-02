CorSera – Inter, l’asterisco si è trasformato: ora somiglia a una stella

Nessuno ha mai buttato al vento un vantaggio sulla seconda di 12 punti in 12 giornate e non si capisce razionalmente come possa riuscire in questa impresa al contrario una macchina pressoché perfetta, come quella messa a punto da Inzaghi, capace anche di vincere dopo 94 anni quattro partite di fila in A segnando almeno 4 gol".