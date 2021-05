CorSera – Inter, Conte e Marotta sono assolutamente convinti di una cosa

Il quotidiano si sofferma sulla posizione dell'amministratore delegato e del tecnico in attesa di sciogliere il nodo sul futuro

Antonio Conte non sta trascorrendo giorni facili. Il campionato è da onorare fino in fondo, ma inevitabilmente il tecnico pensa già al futuro. Spiega il Corriere della Sera.

"Il silenzio dietro cui si è trincerato ieri, annullando la conferenza stampa e concedendosi solo alla tv di famiglia, è una spia evidente dell’imbarazzo che lo ha colto nelle ultime ore. La permanenza dell’allenatore, uno dei più stimati d’Europa, come di Beppe Marotta, probabilmente il manager più vincente della serie A, sono tutt’altro che scontate: entrambi nutrono la convinzione che successi e austerity non siano un’equazione credibile.

A complicare il quadro sono le intenzioni dei fedelissimi dell’allenatore: campioni come Lukaku e Barella hanno abbracciato il progetto interista di Conte, non di Zhang. Come si comporteranno in caso di addio prematuro del tecnico? Si concretizzerebbe il rischio di una fuga?".