L'Inter non sembra volersi fermare. I nerazzurri di Simone Inzaghi vanno avanti per la loro strada spazzando via qualsiasi avversario in un momento di forma molto prezioso. Lo sottolinea anche il Corriere della Sera: "L’Inter viaggia a una media di 2,6 punti a partita, con una proiezione finale a quota 99. Un ritmo folle, nel quale non c’è tempo per godersi il panorama.