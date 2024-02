CorSera – Inter, scudetto già in mano a metà febbraio? Tre motivi per il sì

Inoltre: "Il secondo riguarda la qualità che sta esprimendo il gruppo, rinnovato per metà sul mercato estivo e per molti versi migliorato, anche se a inizio campionato non mancavano le perplessità. Inzaghi si è ritrovato con un portiere arrivato a inizio agosto e con un attaccante come Thuram preso per fare la riserva di Lautaro e Lukaku".

E infine: "Il terzo motivo risiede nel calendario: l’Inter in trasferta ha ancora due ostacoli, come Bologna (dove ha perso due volte di fila) e Milan. In casa le avversarie più toste sono Napoli, Lazio e Torino".

