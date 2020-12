CorSera – Inter come una vecchia pubblicità: ora la Juve è a distanza siderale

L’Inter continua a vincere e a mettere pressione al Milan capolista. I rossoneri sono davanti in classifica, ma col fiato sul collo da parte della squadra di Conte. Scrive il Corriere della Ser: “Come una vecchia pubblicità, il marchio Inter oggi vuol dire fiducia. Il settimo sigillo non è sufficiente per il sorpasso al Milan, ma consolida Conte e i suoi al secondo posto e mette una distanza siderale tra loro e la Juventus, per ora estromessa dall’olimpo e scivolata a -9”.