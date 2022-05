CorSera – Lautaro andrà via ad una condizione. “E il Toro ha già una preferenza”

Per il Corriere della Sera, il futuro di Lautaro Martinez all'Inter è in dubbio: i nerazzurri hanno necessità di vendere

Lautaro Martinez, con i suoi 23 gol stagionali, è l'uomo in più dell'Inter. La partenza di Lukaku ha dato maggiori responsabilità al Toro che ha risposto presente, nonostante qualche partita di blackout. "Per l'argentino è la migliore delle quattro stagioni con l'Inter, sempre in crescendo: 6 gol la prima, poi 14, a seguire 17 fino ai 19 in campionato di oggi, il suo record. Dice di voler restare, che l'Inter è casa sua: non dipende solo da lui. Se arriverà l'offerta giusta (60-70 mln), partirà", scrive il Corriere della Sera che aggiunge: "Se proprio dovrà andare, il Toro preferirebbe la plaza di Barcellona a quella dell'Atletico. Sullo sfondo resta la Premier League, i milioni sono garantiti, lo spettacolo anche, ma lo stile di vita è meno sudamericano, più british", spiega il quotidiano.