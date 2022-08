Corsera – Lukaku, non sarà cosa breve. E’ dura, ma la speranza è di riaverlo con…

La stagione anomala che stiamo vivendo, oltre a farci vivere partite molto ravvicinate, mette il fisico dei calciatori a durissima prova. E infatti, come sottolinea il Corriere della Sera, il numero degli infortunati è già molto alto a causa proprio di questo: "L'ultimo è Romelu Lukaku, che salterà la gara di stasera a San Siro con la matricola Cremonese, il derby di sabato e anche la Champions col Bayern di mercoledì: la diagnosi dopo l'infortunio in allenamento è distrazione dei flessori della coscia sinistra, la situazione verrà verificata tra una settimana. Non sarà però una cosa brevissima. La speranza è riaverlo per il Viktoria Plzen del 13 settembre, ma è dura. Brutta botta per i nerazzurri, usciti con le ossa rotte dal primo big match stagionale, perso malamente con la Lazio".